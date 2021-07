Ante desabasto, juntan sobrantes de medicamentos para que niños con cáncer de SLP reciban quimioterapias

El desabasto de medicamentos oncológicos y la polémica sobre los padres de los niños con cáncer suscitada hace unos días provocó manifestaciones en CDMX, Jalisco, Puebla, Quintana Roo, Yucatán y Veracruz. En San Luis Potosí, padres y menores afectados por la irregularidad en el abasto de dichas medicinas, contaron su experiencia.

Italia de 11 años de edad tiene cáncer, en octubre del año pasado le detectaron un tumor en la pelvis, desde entonces se ha sometido a quimio y radioterapia en el hospital central de San Luis Potosí, jornadas que ha decidido enfrentar de una forma positiva.

“Quiero sanarme más pronto, pues no me gusta ir al hospital, no creo que a nadie le guste, no me gustan los piquetes y me quiero curar para estar más tiempo con mi familia y convivir más”, contó Italia González. Paciente con cáncer, SLP.