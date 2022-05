Ante casos de feminicidios y desapariciones, aumenta uso de artículos de protección para mujeres en CDMX

Ante los recientes casos de desapariciones de mujeres y feminicidios, aumentó la venta de artículos de protección, como son el gas pimienta, teaser y boxer, que se consiguen el mercado informal, pero también en el comercio establecido.

Cualquiera cuesta menos de 200 pesos.

“Ahorita con la situación como esta de los feminicidios y todo ese tipo de cosas, por seguridad a veces traemos uno, dice que es gas de pimienta comprimido y que tiene un alcance de 1.5 metros, entonces, lo compre aquí en Colombia, es la calle, y me costó 50 pesos”, señaló Gabriela.

Gabriela lleva en su mochila varios tanques de gas comprimido que compró para protegerse de los delincuentes.

“De hecho en una colonia cerca de donde vivo, se llevaron a una chica, la jalaron, la subieron a un coche, por eso ahorita que vengo a hacer una compra, me encargaron cuatro”, dijo Gabriela.

Pero se olvidó que está prohibida la venta de estos artículos en muchos estados del país.

En la Ciudad de México no se ha regulado su uso.

“No está reglamentado, están tipificados como armas incapacitantes no letales y definitivamente no está reglamentado por ninguna ley, la misma Secretaría no los usa, precisamente por eso”, refirió Oscar Mayen, director de la Policía Metropolitana, Fuerza de Tarea de la SSCDMX.