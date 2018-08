Ante Brexit, capitales dejan la City de Londres

La City de Londres cuenta con una superficie de sólo 2 y medio kilómetros cuadrados y menos de 10 mil londinenses viven en este importante barrio de la capital del Reino Unido.

Pero cada día laboral más de 400 mil banqueros, inversionistas, analistas de mercados y expertos legales trabajan en éste, el centro de finanzas más grande en toda Europa, apodado a veces como “la capital financiera del planeta”.

The City, centro financiero de Londres, visto desde el otro lado del Río Támesis. Capitales de la City de Londres, considerado el centro de finanzas más grande de toda Europa, comenzarán a dejarlo por contingencia ante el Brexit (AP Images)

La incertidumbre sobre el Brexit, la ruptura entre el Reino Unido y la Unión Europea, amenaza con arrebatarle la corona a la City.

El fantasma de un “Brexit duro”, y más de 2 años de una parálisis política dentro del Gobierno conservador británico, ya provocó que cientos de bancos y fondos de inversión pongan en marcha sus planes de contingencia. Muchos abrieron ya sus sucursales en París, Frankfurt, Luxemburgo o Dublín.

The City, el centro financiero de Londres, visto desde el aire en 2013. (AP Images)

En el 2016, bancos y negocios británicos identificaron 24 áreas esenciales donde necesitaban más claridad sobre la vida post-Brexit. A dos años de eso la situación es frustrante: el color rojo en este documento indica que no se ha dado ningún progreso en 22 áreas.

Adam Marshall, el jefe de la Cámara de Comercio de Gran Bretaña, afirmó que no hay nada de malo en señalar que aún no se tiene claridad en cuestiones cruciales para la consumación del Brexit.

No tiene nada de malo señalar que todavía no se tiene claridad. Nuestra evaluación de riesgos tiene muchos puntos rojos porque las negociaciones no han concluido en esos rubros y ninguna de las partes les han dado garantías al empresariado de que estén por pactar algo”, dijo Marshall.