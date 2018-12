Se cumplen 38 años del asesinato de John Lennon

Este 8 de diciembre se cumplen 38 años del asesinato del icónico ex Beatle, John Lennon, a manos de David Chapman tras sacar un revólver y dispararle por la espalda hasta matarlo en 1980, en Nueva York, a sus 40 años edad.

A menudo causaba polémica por su personalidad vanguardista. Desde sus declaraciones políticas enojadas hasta la ternura sorprendente, en el mejor de los casos, el trabajo de Lennon tiene una intimidad sin miedo que es su cualidad definitoria.

Hoy, su legado vive en las nuevas generaciones que descubren su música, desde el humor surrealista de las pistas de The Beatles como “I Am the Walrus” hasta la emoción desnuda de una canción como “Jealous Guy”.

En el marco del aniversario de su muerte, usuario de redes sociales han compartido sus recuerdos y revelando qué canciones significan más para ellos.

A pesar de la increíble popularidad de The Beatles, muchas de las grabaciones que Lennon hizo en los años posteriores a su ruptura son tan bien conocidas, sin embargo, por encima de todo, la canción que viene a la mente primero es “Imagine”, con su sincero llamado a que las personas vivan en paz, superando las divisiones de los países y las religiones, algo que va más allá de unas cuatro décadas.

Cualquiera que haya presenciado la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres en 2012 recordará la vista conmovedora del Coro Filarmónico Juvenil de Liverpool y el Coro Firmante de Liverpool que se unieron a “Imagine”, acompañando la voz original de Lennon.

Y fue inevitable que esta canción fuera una de las siguientes en las listas de éxitos que siguieron a su muerte, ya que los fanáticos lucharon por comprender la tragedia y encontrar algo de esperanza.

Diarios de todo el mundo relataban su muerte de John Lennon (Getty Images)

El usuario de Twitter Barney escribió: “Nunca tuve la suerte de verlo en vivo. La noche de su muerte, vi a Freddie Mercury. Todo el público estuvo en silencio durante el evento, ¡sabían que algo especial estaba sucediendo!”.

Ross Bentley de Sudbury escribe: “Lennon fue el fundador de la banda de pop más exitosa y venerada de todos los tiempos.

VIAJES A LA CIUDAD DE NUEVA YORK PARA HONRAR A LENNON

Cientos de fanáticos de los Beatles planean viajar a la ciudad de Nueva York este sábado 8 de diciembre. En lugar de ver el árbol de Navidad en el Rockefeller Center, buscan Central Park para poder honrar a John Lennon en su aniversario luctuoso.

El difunto Beatle fue baleado y asesinado por Mark David Chapman el 8 de diciembre de 1980 en Front of the Dakota, en el edificio de apartamentos en Central Park West.

El memorial en su honor está ubicado en Strawberry Fields, una sección de 2.5 acres de Central Park dedicada a Lennon. Strawberry Fields se extiende entre las calles West 71st y 74th junto a Central Park West, que corre a lo largo del parque. Para llegar allí, puede tomar las líneas de metro A, B o C hasta la estación de la calle 72, que lo coloca frente a la entrada de Terrace Drive al parque.

Al entrar en el parque, pronto verás Strawberry Fields. Sigue la flecha en el camino a la derecha y ya casi estás allí. Ubicado en el centro de Strawberry Fields, el Lennon Memorial es un diseño circular de mosaico en blanco y negro que dice “Imagine”. Fue un regalo de Nápoles, Italia, una de las más de 50 contribuciones del mundo para ayudar a desarrollar nuevamente esa sección del parque.

Con información de edp24

