Pese a alerta por animal salvaje, en Avándaro continúan actividades deportivas normales

En Avándaro, Valle de Bravo cerca de la zona del ataque de un animal salvaje y a pesar de la alerta, la gente realiza actividades deportivas normales

Desde el pasado lunes, las autoridades del municipio de Valle de Bravo, en el Estado de México, avisaron a los habitantes que debían mantenerse en alerta hasta que se capturara a un animal que atacó y mató a una persona en esa comunidad.

Después recomendaron a la población no salir en las noches, vigilar a los niños y evitar actividades físicas o deportivas al aire libre en los alrededores donde ocurrió el ataque.

La zona habitacional más cercana a donde ocurrió el ataque, es Avándaro, en donde son comunes actividades deportivas como es motocross y la bicicleta de montaña.

Aldo, es un empresario que además de practicar el ciclismo, vive de él.

Aquí en Avándaro, de hecho, el ciclismo está muy fuerte aquí. Yo creo que del 100% que viene acá a Valle, el 70% hace ciclismo de montaña. Yo me atrevería a decir que no se pueden suspender las actividades deportivas porque entonces, muchas de las personas locales pues nos quedaremos sin chamba un ratito y dependemos de esos ingresos”, señaló Aldo Bucio, ciclista y empresario.

En Avándaro vive Vicente Mendoza, uno de los campeones nacionales de ciclismo de montaña y quien conoce muy bien la zona donde ocurrió el ataque,

Desde hace 10 años Ulises Alvarado, es un corredor que regularmente acude al bosque a correr largas distancias

La alerta que hemos tenido es más que nada, te digo, es por redes sociales. No ha habido un perifoneo porque no lo han visto como algo alarmante No ha sido así como que tan grande, como para decir no salgas de tu casa, menos en esta área”, reiteró el corredor amateur Ulises Alvarado.