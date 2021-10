Angélica, niña vendida por su padre y encarcelada tras huir de suegro que intentó violarla en Guerrero, narra su pesadilla

La Fiscalía de Guerrero anunció la detención de Rutilio “N”, el hombre que intentó violar a Angélica, una menor de edad, esposa de su hijo, cuyo matrimonio había sido forzado por ambas familias en Cochoapa El Grande, cuando ella apenas tenía 11 años de edad.

“Entra en mi cuarto a donde yo duermo, me dice que va a matar a mi a mis hermanos o a quien sea si no me quedo callada, por eso me va a violar, por eso me va a tocar porque yo voy a hacer todo lo que el diga porque me compró”, narró Angélica, menor vendida para matrimonio en Guerrero.

Angélica relató así a En Punto el intento de su suegro, Rutilio “N”, de abusar sexualmente de ella mientras su esposo se encuentra trabajando en Estados Unidos en 2017; la menor fue entregada en matrimonio después de que pagaron por ella 130 mil pesos como parte de usos y costumbres de la comunidad Joya Real del municipio de Cochoapa El Grande, Guerrero; en ese entonces, angélica tenía 11 años de edad.

“Yo no quería casarme. Esos señores me dijeron que me iban a tratar como a una hija, que iba a ser feliz, que no la trataremos mal, la vamos a tratar bien en nuestra casa, por eso mi papá me dio”, recordó Angélica.

Este miércoles, la Fiscalía de Guerrero informó que Rutilio “N” quedará en prisión preventiva por el delito de violación equiparada; el hombre fue detenido en Tlapa de Comonfort; según la Fiscalía, también se le imputarán los delitos de trata de personas y lesiones.

El caso de Angélica resonó a nivel nacional después de que su tía, Petra Martínez, denunciara el encarcelamiento de la menor por parte de la Policía Comunitaria de Dos Ríos, tras escapar de casa de sus suegros.

“La niña ya no se quiso regresar, por eso la tuvieron mucho días en la cárcel porque no quería obedecer de regresar ahí con ellos”, dijo Petra Martínez, tía de la menor vendida para matrimonio.

La difusión de este y otros casos en Guerrero ocasionaron que senadores de todos los partidos se sumaran a una iniciativa de Morena para evitar que mujeres menores de edad de comunidades indígenas sean vendidas en matrimonio.

