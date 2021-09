Angela Merkel pide en su último mitin votar por Armin Laschet

Angela Merkel pidió votar, en nombre del “futuro” de Alemania, por el conservador Armin Laschet, en su último mitin en vísperas de unas elecciones inciertas que pasarán página de sus 16 años al frente del gobierno.

Te recomendamos: Partido de Merkel gana contundentemente elección regional en Alemania

En su último mitin político como canciller, Merkel no escatimó esfuerzos para impulsar a Laschet de cara los comicios del domingo.

“Tienen que tomar las decisiones acertadas, eso es lo que cuenta para ustedes mañana, porque se trata de su país y ustedes deciden su futuro gobierno”, que deberá garantizar “la prosperidad, seguridad y paz”, subrayó la dirigente.

“El mundo está cambiando muy rápidamente y, por lo tanto, Armin Laschet todavía tiene mucho trabajo por hacer como canciller federal”, señaló Merkel.

“La C (de CDU) no significa que hay que ser cristiano para votar por la CDU, sino que es una visión de la humanidad que no desconfía de las personas, que confía en la gente y que siempre respeta a las personas y sus diferencias”, explicó la canciller.

“Armin Laschet ha demostrado a lo largo de su vida política que puede lograrlo, no solo en la teoría también con pasión y compromiso”, añadió Merkel, describiendo al candidato como alguien capaz de “tender puentes entre la gente” y aceptar sus “diferencias”.