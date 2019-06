Video: Merkel justifica temblor corporal en medio de rumores sobre su salud

La canciller alemana, Angela Merkel, trató de salir al paso este martes de las especulaciones desatadas sobre su estado de salud por el visible temblor de manos y piernas que sufrió mientras recibía al presidente de Ucrania, Vladimir Zelenski, de visita de trabajo en Berlín.

Estoy bien, me he bebido al menos tres vasos de agua, que parece que me faltaban, ahora me siento de nuevo bien”, dijo la canciller al ser preguntada por esa cuestión en una comparecencia conjunta con Zelenski, posterior al encuentro mantenido en Cancillería.