Imágenes exclusivas de la restauración del Ángel de la Independencia, CDMX

Noticieros Televisa capta exclusivas imágenes de los trabajos de restauración en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México (CDMX).

Expertos de la Facultad de Ingeniera de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) utilizan un gran andamio y checan los últimos detalles para restaurar el monumento a la Independencia.

Solo los encargados del proyecto pueden entrar, pero aún, Noticieros Televisa acompañó al ingeniero Roberto Sánchez de una forma muy novedosa, con un dron y así explicó a detalle las obras que se van a realizar.

Seguimos al ingeniero Sánchez en esta primera inspección.

Finalmente llegó hasta el Ángel de la Independencia que, en realidad, es una Victoria Alada esculpida por el artista italiano Enrique Alciati.

Y mientras el ingeniero Sánchez trabaja en las alturas, su compañero, el ingeniero Roberto Meli, cabeza del proyecto supervisa los tiempos y los costos de este monumento, equivalente a un edificio de 20 pisos cuya estructura corrió a cargo del arquitecto Antonio Rivas Mercado.

Nosotros habíamos hecho un cálculo de unos 6 meses, por no sé 10, 20 millones de pesos”, afirmó Roberto Meli, de la Facultad Ingeniera de la UNAM.

¡Ingeniero, muchas gracias por esta entrevista de altura! Yo no he estado en muchas entrevistas, pero la verdad es algo, me parece novedoso tener este equipo y toda esta tecnología a disposición que nos permita transmitir esto a todo el país es realmente una gran ventaja”, concluyó el arquitecto Roberto Sánchez.