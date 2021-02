Ancianos en Oaxaca caminan hasta 40 minutos para recibir vacuna contra COVID

En Oaxaca se seleccionaron 44 municipios para la aplicación de vacunas contra el COVID, como el municipio de Nacaltepec, donde ancianos caminan hasta 40 minutos para recibirla, pues no cuentan ni con una farmacia.

A través de este llamado, Don Cirilo de 75 años y su esposa Hortensia de 78, se enteraron que brigadas médicas aplicarían la vacuna antiCOVID, en el Palacio Municipal de Santiago Nacaltepec, ubicado a más de dos horas de la ciudad de Oaxaca.

Viven en la comunidad de “El Chamizal”, un pequeño caserío entre las montañas de la sierra cuicateca. Desde hace meses no salen de casa para evitar contagios, pero hoy Cirilo y Hortensia se alistaron desde muy temprano. Desayunaron frijoles, tortillas y atole de trigo.

La motocicleta que los trasladaría no llegó.

“Pues ya no vino, que la moto no iba a venir, como ahorita anda acarreando gente, pues así nos vamos, caminando. Son como 40 minutos”, dijo Hortensia.

Junto con otros adultos mayores de El Chamizal, el matrimonio recorrió a pie más de dos kilómetros y medio de terracería para lograr su objetivo. Dos enfermeras del IMSS les aplicaron la primera dosis de la vacuna a ellos y a otros ancianos de comunidades de Nacaltepec. Ahí se prevé distribuir 400 dosis.

“No, pues sí nomás sentí el piquete, pero es una protección, para que no nos agarre el coronavirus, pues ahorita no tengo ninguna molestia”, dijo Rosalía Martínez, habitante de Santiago Nacaltepec.

En la gran mayoría de los municipios de la región de La Cañada, seleccionados para esta jornada de vacunación, no hay hospitales, farmacias o infraestructura para hacer frente a la atención médica que requiere un contagiado de COVID.

“No, pues, acá no, acá ni donde agarrar el oxígeno al momento, porque aquí no lo hay, no, aquí no hay farmacia, aquí está retirado ir a traer el medicamento hasta San Francisco Telixtlahuaca”, señaló Maribel Edith Sánchez, habitante de Santiago Nacaltepec.