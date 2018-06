Ricardo Anaya reacciona al video sobre presunto lavado de dinero

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, reaccionó al video filtrado y en el que aparece Juan Carlos Barreiro, explicando la conveniencia de apostar por el candidato.

En el video en redes sociales Anaya señala: “responsabilizo al gobierno de Enrique Peña Nieto por este nuevo ataque en mi contra, utilizando las mismas mentiras de hace meses”.

Aclara, “primero, el contenido de ese video es totalmente falso. Segundo, es una estrategia orquestada e impulsada por el gobierno para dañar mi candidatura”.

Tercero, continúa, “me atacan porque antier, en la Ibero, dije con toda claridad que Enrique Peña Nieto es corrupto y repetí que cuando yo sea presidente sí me encargaré de que enfrente la justicia y, de resultar culpable, vaya a la cárcel”.

Asegura que “también me atacan, porque denuncie que Enrique Peña Nieto y López Obraador ya pactaron. Peña Nieto le ayuda a López Obrador atacándome a mí, que soy el único que le puede ganar y, a cambio, López Obrador se comprometió a perdonarle todo, ya lo dijo públicamente”.

Anaya afirma: “sé que la guerra sucia en mi contra ya no va a parar de aquí hasta el día de la elección. A ti, mexicana, mexicano, te pido: no les creas. A usted, presidente Peña Nieto, lo responsabilizo de mi seguridad y de la de mi familia”.

Ricardo Anaya sentencia: “no me va a doblar, no me voy a rendir, vamos a ganar, México va a cambiar”.

(Con información de Ricardo Anaya)

tfo