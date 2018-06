Anaya y la presunta compraventa de nave industrial en Querétaro, el análisis

El analista político Guillermo Sesma habló este martes en ‘Estrictamente Personal’, junto al periodista Enrique Hernández, sobre la Comisión Permanente del Congreso que discutirá el expediente de los presuntos nexos de Ricardo Anaya en la compraventa de una nave industrial en Querétaro.

En una mesa de análisis conducida por Raymundo Riva Palacio, Guillermo Sesma destacó que el caso de Ricardo Anaya, candidato a la Presidencia de la República, es un tema que jurídicamente no se ha resuelto ni ha llegado a una conclusión clara, “y esto creo que tiene una intención política”.

Lizeth Parra, colaboradora de “Estrictamente Personal”, señaló que la investigación de Ricardo Anaya es un tema político y desgastante, “la autoridad electoral le dijo a la PGR que ha actuado indebidamente al filtrar el video de Ricardo Anaya”.

Sobre la última encuesta electoral que publicó GEA-ISA, en donde José Antonio Meade tuvo un repunte de cuatro puntos en el último mes, pero quedó dos puntos debajo de Ricardo Anaya, que se mantuvo estable durante las campañas electorales, el periodista Enrique Hernández dijo que ninguno de los dos candidatos quiere quedar en tercer lugar y ahora los sectores empresariales ya están viendo que es imposible bajar a Andrés Manuel López Obrador de las encuestas y están buscando con quiénes van hacer contrapeso y parece que (los empresarios) prefieren a José Antonio Meade.

Guillermo Sesma comentó que el candidato Ricardo Anaya no subió ni bajó de las encuestas durante el proceso de la campaña. Enrique Hernández intervino para destacar que Ricardo Anaya no supo demostrar la inteligencia presumida, “la inteligencia que siempre presumió tener estudios y hablar varios idiomas, y eso, no supo presumirlo en la reacción inmediata ante una campaña electoral”.

Cuando le cae lo de la PGR tambaleó la campaña de Anaya y se vino abajo y desde ahí empezó a no crece”, dijo el periodista Hernández.

Guillermo Sesma destacó que Ricardo Anaya se podría enfrentar en estos días a que los gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD) lo abandonen el día de la elección y no operen para el frente. El periodista Enrique Hernández interrumpió al analista para comentar que a unos días de las elecciones lo que está claro es que se está rompiendo el frente de Ricardo Anaya.

El analista Guillermo Sesma agregó que las estructuras del frente están frágiles, “porque el PAN y el PRD jamás embonaron en cinco estados de la República”.

Sobre cómo se hacen las operaciones políticas el día de la elección, Guillermo Sesma explicó que hay expertos muy prácticos, es decir, los seccionales que son los responsables de cada sección electoral van por las personas y las llevan a votar a las casillas.

El periodista Enrique Hernández comentó que a las doce del día del 1 de julio se podría hacer una evaluación sobre cómo se van realizando las elecciones.

Del caso de la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky, que advirtió que no permitirá un fraude el 1 de julio, ‘porque se van a encontrar con el diablo’, el periodista Enrique Hernández dijo que López Obrador se asume como un personaje a vencer y siente que están operando como en su contra, donde podría establecerse un fraude. “Son los nervios naturales que impone López Obrador y refuerza la idea para que los suyos se comprometan a ir a cuidar las casillas, que es lo que más le preocupa en estos momentos”.

Guillermo Sesma dijo que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) es un servicio profesional y uno de los mejores para organizar y administrar elecciones.

Con información de Estrictamente Personal

LSH