Anaya pide revisar contratos de Nuevo Aeropuerto Internacional

El candidato presidencial por la Coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya se pronunció porque se revisen los contratos de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y si se encuentran actos de corrupción, que se proceda en consecuencia, señaló.

Es una obra de largo plazo, es una obra la cual no está concluida, respecto de los contratos tenemos que garantizar los más altos estándares en materia de transparencia, como se hace en todo el mundo con obras de esta magnitud, asegurar que los recursos públicos están siendo bien empleados y que no hay corrupción en obras de esta magnitud -¿Y, si la hay?- pues por supuesto actuar en consecuencia con todo el peso de la ley”, dijo.

El candidato presidencial se reunió este sábado con los integrantes del Club Rotario.

Ahí aseguró que el aeropuerto si va, es una obra que el país necesita y no se puede dar marcha atrás.

Al término de la reunión con los integrantes del Club Rotario dijo que es necesario revisar el sistema de justicia penal, para garantizar el respeto a los derechos humanos, pero también para que se acabe con la impunidad, quienes cometan crímenes deben pagar las consecuencias en la cárcel y no estar otra vez en las calles delinquiendo.

Aseguró que México no va por el camino correcto y que la gran mayoría de los mexicanos quiere un cambio.

Tenemos que cambiar de estrategia porque lo que se está haciendo no funciona. La idea de Andrés Manuel López Obrador de pactar con los criminales no funciona, no es algo nuevo, se planteó en Colombia hace más de 25 años y fue un fracaso rotundo. Lo que tenemos que hacer es sí enfrentar al crimen organizado, pero con más inteligencia y tecnología para reducir los niveles de violencia que hay en el país y que han llegado a niveles alarmantes”, señaló.