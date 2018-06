Anaya: No me voy a detener, EPN y Meade enfrentarán a la justicia

Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición ‘Por México al Frente’, dijo que no se detendrá ante la guerra sucia en su contra, que atribuye al PRI, y que trabajará con más fuerza los últimos 18 días de la campaña. En entrevista para Despierta con Loret prometió que, de llegar a la Presidencia de la República, Enrique Peña Nieto y José Antonio Meade enfrentarán a la justicia.

Anaya dijo que quedó muy contento después del tercer debate presidencial que se realizó en Mérida, Yucatán, y consideró que López Obrador se fue enojado, como se va de todos los debates, y luego “se esconde” para grabar videos, porque no tiene capacidad para defender sus ideas ante los otros candidatos.

El candidato panista reiteró que AMLO tiene un pacto con el Gobierno de Enrique Peña Nieto, porque no va a juzgar los actos de corrupción de este sexenio. Dijo que México necesita paz, pero esa paz debe ser fruto de la justicia, no de la impunidad. Agregó que mientras se sigan perdonando los actos de corrupción, la corrupción no va a terminar.

Ricardo Anaya señaló que una encuesta difundida por el diario ‘Reforma’ le adjudica el triunfo en el tercer debate presidencial por un amplio margen. Consideró que el último encuentro con sus contendientes fue una gran oportunidad para presentar sus propuestas y propuso mucho: aumentar el salario mínimo, apoyar a jóvenes emprendedores, cómo bajar los precios de la gasolina, combatir la corrupción, un sistema de protección universal, más infraestructura de salud, que haya suficientes medicinas en los hospitales y clínicas, que los niños aprendan inglés en todas las escuelas, ampliar la señal celular, internet gratuito y transición hacia energías renovables.

Cuestionado sobre la decisión de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para atraer la denuncia por lavado de dinero en su contra, Ricardo Anaya dijo que era “guerra sucia del PRI”. Afirmó que llevan tres meses inventando y tratando de confundir a la gente. Consideró que “al final de la película” tal vez la gente crea esas acusaciones, pero si no creen y él gana la Presidencia, se acabará el pacto de impunidad y Peña Nieto y Meade tendrán que enfrentar a la justicia porque, dijo, han cometido actos de corrupción.

Sobre la nueva versión del video de Juan Barreiro, Anaya reiteró que es una guerra sucia construida desde el Gobierno federal, que no quieren que gane la Presidencia porque no está dispuesto a garantizarles protección. El candidato de la coalición ‘Por México al Frente’ aseguró que no conoce a Juan Barreiro, que son mentiras, “lo que quieren es descarrilarme (..) por una razón, ya pactaron”.

Ricardo Anaya dijo que Andrés Manuel López Obrador ya les ofreció no tocarlos, pero que él no está dispuesto a hacer eso y que él busca formar un Gobierno que ataque la impunidad, aunque acabe en la cárcel el propio presidente de la República.

Reiteró que se difunden las mentiras sobre Barreiro porque el Gobierno quiere que se les dé difusión para que él se dedique a hablar de este tema y que cuando pase la elección nadie va a hablar del tema. “Se los digo con claridad, no me van a detener, voy a trabajar con enorme fuerza estos 18 días, vamos a ganar la elección”.

Sobre el expediente de José María Rioboo, Anaya afirmó que tiene sustancia porque este empresario concursó para construir las pistas del nuevo aeropuerto y cuando perdió el concurso acudió a López Obrador y después, juntos, dijeron que el proyecto del NAIM no sirve y por eso proponen que se haga en otro lugar.

El candidato panista señaló que Rioboo es el contratista favorito de López Obrador desde hace mucho tiempo y le dio contratos por más de 170 millones de pesos cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Dijo que Riobo le propuso a AMLO hacer el nuevo aeropuerto en Santa Lucía y tiene pruebas. Afirmó que cuando López Obrador habla de acabar con la corrupción “son cuentos” y el candidato de Morena se convirtió en lo que tanto criticaba, por eso, dijo, hizo pactos con Elba Esther Gordillo, Napoléon Gómez Urrutia y Manuel Bartlett.

Con información de Despierta con Loret

MLV