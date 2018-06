Anaya niega conocer al protagonista del video que lo involucra en actos de corrupción

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, negó que conozca al empresario Juan Barreiro, el hombre que aparece en un video difundido en redes sociales y que lo vincula con posibles actos de corrupción.

–¿Conoce al empresario?

–No lo conozco, no voy a caer en lo que quiere el PRI. Lo que el PRI desea es que yo me dedique a hablar de esto de aquí al primero de julio para que no haya tiempo de hacer propuestas, para distraerme, no lo van a lograr. Es una campaña de mentiras, infamias y calumnias”, respondió a cuestionamientos de la prensa.