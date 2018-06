Anaya insiste que la elección será entre el Frente y Morena

Ricardo Anaya, candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia, asistió al ensayo del debate presidencial en Mérida, Yucatán.

Llegó acompañado de siete de sus asesores y se dijo preparado para el tercer y último debate, entre los candidatos a la Presidencia.

Anaya aseveró que la elección del 1 de julio será entre dos visiones distintas de Gobierno: La del Frente y la de Movimiento Regeneración Nacional (Morena); los demás no tienen ninguna oportunidad, aseguró.

Primero, decir que Meade está estancado en un lejano tercer lugar y no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar esta elección. Es una elección entre dos proyectos, entre dos visiones de país, la nuestra, la del Frente y la de Morena. Estoy convencido de que no sólo vamos a ganar, sino de que ganaremos de manera contundente y lograremos el cambio profundo que nuestro país necesita… No tiene calidad moral ni para eso ni para ninguna otra cosa, le vamos a ganar de manera contundente la elección y vamos a lograr el cambio profundo que nuestro país necesita”, afirmó el candidato.