Anaya se compromete a garantizar medicamentos y servicios de salud

En Chapala, Jalisco, Ricardo Anaya, candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia, se comprometió a gobernar el país con honestidad y garantizar los medicamentos y servicios de salud en toda la República Mexicana.

Anaya exigió la destitución de Carlos Lomelí, candidato de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a gobernador de Jalisco.

¿Sí supieron que hace poquito hubo un debate entre los candidatos presidenciales? y no sé si escucharon que López Obrador dijo que se iba a acabar con los traficantes de medicamentos. ¿Sí lo escucharon?… Pues yo vengo aquí a Jalisco a exigirle que cumpla su palabra… que mañana mismo destituya a ese gran traficante de medicamentos que es el candidato de Morena, en el estado de Jalisco”, pidió.

Durante la mañana, en Monterrey, Nuevo León, ante empresarios criticó los niveles de inseguridad en el país.

Dijo que la seguridad será prioridad de su Gobierno, por lo que se comprometió a dar un combate frontal a los criminales.

Sobre el proceso de expulsión del Partido Acción Nacional (PAN) de Ernesto Cordero, aseguró que no busca entrar en la confrontación por lo que se reservó sus opiniones.

Ese tema no me corresponde, son asuntos que decide el propio partido, con su propia normatividad. Yo voy a ser muy respetuoso de esos procedimientos… Eso le corresponde al partido, el partido tiene sus propias normas y yo voy a ser muy respetuoso de esos procesos… Es que no quiero polemizar en ese asunto”, afirmó.