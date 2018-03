Anaya cuestiona actuación de Meade frente al caso de César Duarte

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente, pidió a su contrincante político, José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, que explique a los ciudadanos porqué, cuando era secretario de Hacienda, decidió no denunciar al exgobernador de Chihuahua, César Duarte, al concluir, según notas periodísticas, que no cometió ningún delito y por ende la Procuraduría General de la República (PGR) archivó el caso de lavado de dinero.

Me parece verdaderamente grave; poco a poco se va revelando lo que hay detrás de todos estos problemas de corrupción, en donde cada vez queda más clara la complicidad del (Partido Revolucionario Institucional) PRI y de su candidato, pues con todos estos entramados de corrupción me parece verdaderamente grave que hayan ocultado el que se había exonerado a César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, cuando José Antonio Meade era el secretario de Hacienda y por lo tanto tenía a su cargo la unidad de inteligencia financiera; me parece que le debe una explicación muy seria al pueblo de México”, afirmó Anaya.