Anaya critica visita de EPN a Yucatán a días de la elección

Ricardo Anaya, candidato de la Coalición Por México al Frente a la Presidencia, visitó este lunes Yucatán, donde tuvo dos eventos con militantes en Mérida y Kanasín.

Anaya aseguró que el Gobierno federal, y directamente el presidente, Enrique Peña Nieto, se está metiendo en el proceso electoral.

Es evidente que su visita el día de hoy, aquí a Yucatán, se da en el marco del proceso electoral. Creen que de esa manera le pueden ayudar a su candidato, creen que de esa manera lo pueden rescatar, pero no lo van a lograr… Es evidente que hay una intromisión, que están tratando de influir a unos días de la elección. No es casualidad que aquí hay elección de gobernador y vienen justamente unos días antes de la elección a inaugurar obras, creyendo que de esa manera van a lograr rescatar a sus candidatas y candidatos. Aquí en el estado no les va a funcionar, la gente ya tomó una decisión, la gente aquí en Yucatán quiere un cambio y estoy seguro de que con nuestras candidatas y candidatos vamos a ganar”, afirmó.