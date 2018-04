Anaya critica las propuestas de Meade en favor de la mujer

En su tercer día de campaña, Ricardo Anaya criticó las propuestas de su contrincante priísta, José Antonio Meade, en favor de la mujer.

Aseguró que Meade, como exsecretario de Desarrollo Social, pudo haber implementado en su momento, lo que hoy propone.

El PRI ya lleva muchos años prometiendo cosas, pero la gente ya no les cree, por eso estoy convencido que va a haber un cambio, va a haber un cambio en nuestro país, quienes han ocupado ya posiciones de Gobierno donde pudieron haber hecho lo que ahora están prometiendo tendrán que explicar por qué, cuando tuvieron la oportunidad no vieron por la gente, no resolvieron los problemas de los ciudadanos”, dijo Anaya.