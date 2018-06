Anaya critica los niveles de inseguridad en México

Ricardo Anaya, candidato de la coalición Por México al Frente a la Presidencia, criticó los niveles de inseguridad en el país.

En una reunión con empresarios de Nuevo León, dijo que la seguridad será la prioridad de su gobierno, por lo que se comprometió a dar un combate frontal a los criminales.

En el evento también se comprometió a la ampliación del Metro Línea 3, en Monterrey.

El Metro tiene que llegar a Escobedo, a Apodaca, Guadalupe y eventualmente hasta Santa Catarina […] ¿pero no ha llegado? […] pues porque no ha sido prioridad para el gobierno federal. Lo que pasa aquí, Nuevo León le aporta muchísimo al país y no se le ha devuelto lo que Nuevo León se merece. Eso va a cambiar, cuando yo sea presidente de México, Nuevo León volverá a ser una prioridad para el presidente de la República y el tema de la seguridad es mi compromiso central […] se ha dejado el tema de la de transporte como si fuera sólo un asunto estatal o municipal. Cuando yo sea presidente de la República va a ser prioridad nacional de transporte público. Más de la mitad de la gente en el país utiliza el transporte público: el metro, la combi, micro, los camiones. Va ser una prioridad para mí gobierno y tener un transporte seguro, un transporte eficiente para que la gente llegue mucho más rápido a su destino”, afirmó.