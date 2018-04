Anaya critica las propuestas de Meade en favor de la mujer

En su tercer día de campaña, Ricardo Anaya criticó las propuestas de su contrincante priista, José Antonio Meade, en favor de la mujer.

Aseguró que Meade, como exsecretario de Desarrollo Social, pudo haber implementado en su momento, lo que hoy propone.

“El PRI ya lleva muchos años prometiendo cosas, pero la gente ya no les cree, por eso estoy convencido que va a haber un cambio, va a haber un cambio en nuestro país, quienes han ocupado ya posiciones de Gobierno donde pudieron haber hecho lo que ahora están prometiendo tendrán que explicar por qué, cuando tuvieron la oportunidad no vieron por la gente, no resolvieron los problemas de los ciudadanos”, dijo Anaya.

Ricardo Anaya estuvo en San Juan de los Lagos, Jalisco, donde anunció que ofrecerá conferencia de prensa matutina, todos los días a las 7 de la mañana.

“Todos los días de la campaña vamos a hacer una conferencia de prensa, a las 7 de la mañana, todos los días para hacer una conferencia de prensa, diario, en la mañana, a las 7 en punto, estaremos dando una conferencia de prensa, no sólo para dar a conocer, si no para explicar propuestas concretas para resolver los problemas de nuestro país”, mencionó Anaya.

En otro tema, Ricardo Anaya exigió a las autoridades federales mexicanas actuar con firmeza y dignidad y exigir al Gobierno estadunidense detener el tráfico de armas a nuestro país.

Por la tarde viajó a Celaya para acompañar a Diego Sinhué en el arranque de campaña para la gubernatura de Guanajuato.

