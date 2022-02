Anarquía vial en la CDMX, motociclistas y conductores burlan a las autoridades

El conductor de un automóvil intentó escapar de agentes de tránsito que le estaban colocando un inmovilizador, en calles de la colonia Juárez, pero al arrancar, el conductor se llevó entre el cofre a uno de los oficiales. Así condució por cuadra y media hasta que una camioneta se le interpuso para que se detuviera. El agente de tránsito resultó con heridas menores en sus manos, lo lamentable, es que escenas como esta suelen repetirse mucho en la ciudad de México, por la falta de respeto hacia autoridades de tránsito.

Daniel Monotla jardines es el oficial de tránsito que fue arrastrado el pasado fin de semana por un motociclista quien, junto a su acompañante viajaba sin casco, a exceso de velocidad, y sin respetar el alto.

La moto no tenía placas. El infractor fue puesto a disposición de un juez cívico.

En varios cruces de la Ciudad de Mexico como Reforma y Bucareli, Izazaga y Pino Suárez, Eje Central y Madero, Patriotismo con Eje 4 sur, así como Fray Servando y 20 de Noviembre, es constante que motociclistas, ciclistas, y automovilistas se pasen el alto a toda velocidad.

Estas infracciones van desde 962 pesos a mil 924 pesos, de acuerdo con el reglamento de tránsito de la Ciudad de México. Algunos conductores y motociclistas consideran que no hay sanciones estrictas.

“Uno como motociclista se anda pasando los altos. Simplemente ahorita ya me iba a seguir, porque sino, no alcanzaba, si se hubiera puesto el rojo, me hubiera seguido porque no hay sanciones”, dijo el motociclista Noé González.

“Si te pasas un semáforo, que si te estacionas donde no, no hay una ley que en realidad te sancione”, refirió la automovilista Alici.

“No hay sanciones, dan sanciones administrativas, realmente a la gente muchas veces no le interesa·, dijo otra ciudadana.

“Yo creo que es mala cultura vial que tenemos, quizá porque vivimos muy a prisa”, agregó otra automovilista.