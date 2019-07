Conade se queda sin dinero en agosto; no habrá ni para la luz

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), dijo a senadores que, en agosto, la dependencia que dirige no tendrá para pagar la luz.

Afirmó que el presupuesto de la Comisión está por agotarse, “prácticamente les anuncio aquí que, pues, el mes que entra se nos va a acabar el recurso, entonces sí vamos a tener que ir con el presidente y vamos a tener que ir con el secretario de Hacienda a solicitarle, este, la extensión de recurso”.

Precisó que a partir de agosto no habrá ni para pagar la luz y sostener las instalaciones de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte.

Al comparecer ante la Comisión de Juventud y Deporte del Senado, Ana Gabriela Guevara rechazó cualquier acusación de corrupción en su contra.

Dijo que esperará paciente los resultados de la auditoría que realiza la Secretaría de la Función Pública y que fueron precisamente algunas personas despedidas las que filtraron datos que han sido malinterpretados.

Personal que se fue y que lamentablemente pues filtró información, información que ha dado pauta para diferentes interpretaciones mediáticas, más no con sustento legal […] Todo se le ha entregado a la función pública, las carpetas han sido liberadas y no tenemos absolutamente nada de lo cual nos tenemos que ofuscar o esconder, estamos en la mejor colaboración”, acusó

Explicó que los despidos recientes están justificados porque los afectados no cumplían los requisitos que exige la normativa interna para esos cargos y el ajuste en las becas para los deportistas obedece también a la aplicación estricta de las reglas de otorgamiento, debido al escaso presupuesto con el que hoy cuenta la institución.

En seis meses estamos armonizando lo que no se ha hecho en seis años, entonces sí tengo que hacer referencia del pasado, porque estamos recibiendo, pues, la caca del pasado, no podemos llamarlo de otra forma; entonces sí tiene que ver con el pasado y el atleta, en este caso, no tiene la culpa”, reconoció.