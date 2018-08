Deporte es fundamental para pacificación del país: Ana Guevara

A menos de 24 horas de haber sido nombrada como futura titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriel Guevara aseguró que el deporte es fundamental para la pacificación del país.

En conferencia de prensa en el Senado de la República, Guevara, será la primera mujer en presidir la Comisión Nacional de Cultura Física y el Deporte, reconoció que el nombramiento es un reto.

No llego a esta distinción con la idea de que me las sé todas, mi expertise está en otras cosas que conozco, pero tenemos que hacer ayuda de todos los demás, yo creo que ahí va ser el primer reflejo del primer encuentro que tenga con el Sistema Nacional del Deporte. No es para mí una competencia, no gana Ana Guevara, gana el país”, aseguró la senadora del PT.