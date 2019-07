Ana Gabriel Guevara se confronta con diputados por ‘ajustes’ a becas deportivas

En medio de la confrontación con los legisladores, compareció la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Ana Gabriela Guevara, ante la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados para explicar la reducción de becas a los atletas.

Hago hincapié, no han sido reducciones, han sido ajustes, y lo hemos hecho en función de que se encuentran tres auditorías abiertas por parte de la Auditoría Superior de la Federación (…) no podemos dar becas a discreción, solamente por un ‘tomo la palabra’, por berrinche, hay reglas de operación y tenemos que acatar lo que dice la ley”, refirió Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade.

Dijo que, ante la falta de comprobación de las becas otorgadas, la Conade implementó mecanismos de control y elaboración de expedientes, ya que de la pasada administración se detectaron 18 pagos no autorizados por un monto de 668 mil pesos, y cinco apoyos duplicados con recursos del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento.

El Partido Acción Nacional (PAN) hizo referencia a las tres empresas investigadas por la Secretaría de la Función Pública por presuntos actos de corrupción con la Conade:

1) Edgar García Morales y Asociados

2) Proyectos Científicos y Tecnológicos del Sur

“Presidente, hice mención al inicio que no podemos tocar ningún tema relacionado con la investigación, es parte de la investigación que tiene la Función Pública, y no podemos recaer o me voy a tener que ir”, refirió Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade.

Movimiento Ciudadano intervino y le exigió su renuncia.

El proceso que usted lleva y su dependencia ante la Secretaría de la Función Pública no es un proceso judicial, no nos venga a faltar el respeto creyéndonos ignorantes, por estos seis meses de irregularidades le pido que renuncie”, dijo Alan Jesús Falomir, diputado de Movimiento Ciudadano.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) cuestionó su nombramiento.

Las investigaciones abiertas prueban que algo sucede en la Conade (…) esta situación refleja el grave error que se comete al querer cubrir deudas políticas con puestos públicos”, subrayó Luis Lónidas, diputado del PRI.

“Pues lamento decirle que no, no es una deuda, porque le repito, soy diputada electa con licencia y no me pagaron absolutamente nada, me chingué el lomo y le caminé duro para ganar la elección”, puntualizó Ana Gabriela Guevara, directora de la Conade.