Amplían registro para subasta de joyas en Los Pinos

Se amplió hasta este viernes, a las 7 de la noche, el plazo para participar en la subasta de joyas que realizará el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes, SAE, el domingo 28 de julio en el centro cultural Los Pinos.

Las bases para participar cuestan cien pesos y hay lotes accesibles para todas las carteras.

Un reloj para dama, carátula blanca nacarada saldrá a subasta en 10 mil 200 pesos mientras que un juego de 3 dijes de oro, arracadas y anillos tendrá un precio de salida de 8 mil 800 pesos.

En una de las vitrinas están los lotes más costosos.

En el cual se exhibe un reloj para caballero, en oro blanco de 18 quilates, con 49 diamantes, es el más caro con un precio de salida de 2 millones 953 mil 700 pesos.

Otro, en oro blanco de 18 quilates, edición limitada, saldrá a subasta en un millón 185 mil 600 pesos.

También hay juego de gargantilla, pulsera y aretes en platino adornado con 996 diamantes tendrá un precio de salida 938 mil 100 pesos.

Entre los lotes hay piezas extravagantes y únicas.

Como un reloj con carátula fabricada con material del Titanic, una pulsera en forma de cocodrilos, un dije con 450 diamantes negros en forma de bala de grueso calibre y un anillo, que en su parte central tiene un diamante de 10 quilates.

También hay figuras religiosas, como un dije en oro amarillo con la figura de San Judas Tadeo con 242 diamantes y 400 esmeraldas, otro dije, del mismo santo, en oro amarillo de 14 quilates con 53 diamantes, 146 esmeraldinas y 2 rubíes.

Además de una figura de San Lázaro en oro amarillo adornado con circones.

Es muy importante también que la gente sepa que no tiene que venir a la subasta para participar, puede participar vía telefónica. No corre ningún riesgo, si gana el lote de su interés, la garantía que el dio en un cheque se aplica al precio de venta, si no gana un lote se le devuelve el mismo día la garantía que dio”, explicó Nabiha Saade directora de comercialización del SAE.