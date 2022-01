Amplían Fase Preventiva por contaminación en Zona Metropolitana del Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) amplió la Fase Preventiva por contaminación a toda la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

Te recomendamos: Hoy No Circula para el sábado 1 de enero en CDMX y Edomex

En un comunicado de prensa, se indicó que hoy 1 de enero de 2022 activó la Fase Preventiva debido a que, a las 10:00 horas, se alcanzaron promedios móviles de 24 horas de 193 y 178 microgramos por metro cúbico de partículas PM10 en las estaciones Villa de las Flores y Tultitlán respectivamente, en los municipios de Coacalco de Berriozábal y Tultitlán, y de 82.9 microgramos por metro cúbico de PM2.5 en la estación Santiago Acahualtepec, en la alcaldía de Iztapalapa.

Informó que el objeto de ampliar la Fase Preventiva es disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud.

RECOMENDACIONES PARA LA POBLACIÓN

• Evitar hacer actividades cívicas, culturales, de recreo o ejercicio al aire libre a cualquier hora del día.

• No fumar en especial en espacios cerrados.

REDUCCIÓN DE EMISIONES

• En caso de contar con aire acondicionado en el hogar o automóvil, utilizarlo en modo de “recirculación”, así como mantener puertas y ventanas cerradas.

• Para reducir la generación y exposición a partículas cuando se está en interiores, no prender velas ni quemar leña, carbón u otros materiales.

• No quemar materiales o residuos, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal.

• Reducir el uso del vehículo particular y utilizar el servicio de transporte público.

• Reportar cualquier tipo de incendio.

MEDIDAS APLICABLES A TODA LA ZMVM

• Las autoridades de salud en el ámbito de sus competencias, difundirán las recomendaciones de protección a la salud.

• Intensificar la vigilancia y el combate de incendios en zonas agrícolas y forestales.

• La autoridad competente informará a los productores de ladrillo, cerámica y fundición en hornos artesanales que deberá reprogramar la cocción de sus productos.

• Suspender actividades de mantenimiento a la infraestructura urbana del gobierno local correspondiente, que generen emisiones fugitivas de partículas (movimiento de tierra, excavaciones, mantenimiento a jardines y camellones, entre otros), con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

• Suspender las obras que obstruyan o dificulten el tránsito, con excepción de las que atiendan reparaciones urgentes.

• Reforzar la detección y sanción de vehículos ostensiblemente contaminantes, de vehículos sin verificación o que circulan el día que no les corresponde.

• Reforzar la detección y sanción de vehículos de transporte de materiales de construcción abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales.

Hoy a las 15:00 horas se emitirá un boletín informativo con la evaluación de las condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevalecientes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Con información de Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe).

RAMG