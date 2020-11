Amplían beneficios fiscales en fronteras de México; Chetumal será zona libre de impuestos

El Gobierno de México ampliará hasta finales de 2024 el programa de beneficios fiscales en la zona fronteriza con Estados Unidos, que implica rebajas al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y al Impuesto Sobre la Renta (ISR), además se llevará a cabo el mismo programa para la frontera sur mexicana y la ciudad de Chetumal será zona libre de impuestos de importación, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos el día de hoy a dar otra muy buena noticia, porque se van a suscribir dos decretos, uno para ampliar los apoyos fiscales en la frontera norte a lo largo de la frontera con Estados Unidos, este programa de apoyo lo iniciamos en el 2019, a principios del gobierno y ha dado muy buenos resultados. El otro anuncio es que un rato parecido se aplica en la frontera sur de nuestro país”, detalló en conferencia en Palacio Nacional.

“Hay algo muy importante que yo creo que le va a dar mucho gusto al pueblo de Quintana Roo y en particular a los que viven en Chetumal y creo que a los pobladores del sureste en general. Chetumal va a volver a ser una zona franca, libre de impuestos de importación en países donde no tenemos tratados comerciales. No se va a cobrar impuesto por la importación, entonces, van a poder llegar mercancías a muy bajo precio a Chetumal, como era antes de los cambios”, aseveró.