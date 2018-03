Amparos contra contratos para aeropuerto carecen de sustento, dice Meade

José Antonio Meade aseguró, en Guadalajara, Jalisco, que carecen de sustento legal los amparos que interpondrá Andrés Manuel López Obrador, con el fin de que se detenga la entrega de contratos para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

No tiene, además, mérito en lo sustantivo el amparo, ni tiene mérito de fondo la propuesta. […] Lo que pone de relieve de nuevo es un compromiso con una visión que ya está rebasada y es un compromiso y, además, una visión del país que no le da y que no le alcanza para lo que el país requiere hacia adelante. […] Se perdería tiempo, se perdería dinero, se perderían esfuerzos, se perdería la gran oportunidad de darle al país competitividad y se haría todo ello sin ningún elemento técnico y jurídico, solamente al amparo de una visión autoritaria y retrógrada”, dijo Meade.