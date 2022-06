‘Amor con amor se paga’, declara AMLO tras visitar zonas afectadas por Agatha en Oaxaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó en helicóptero a Santa María Tonameca, en Mazunte, Oaxaca, una de las comunidades más humildes y de las más afectadas de la Costa del estado por el huracán Agatha.

Te recomendamos: ‘Mucho ayuda el que no estorba’: AMLO a oposición que bloqueará sus iniciativas

A pesar de las malas condiciones del clima que prevalecen en la zona, AMLO sobrevoló por la Sierra y la región Costa, zonas en las que se ha llevado apoyo a la población afectada.

En Santa María Tonameca explicó a los pobladores que ya se está avanzando en lo urgente: ayudar en la emergencia, con comidas, despensas, agua potable y brigadas médicas para evitar brotes epidémicos.

Explicó a la población que se requiere de la ayuda y la participación de todos para acompañar todo el proceso de reconstrucción que afectó a más de 20 mil viviendas.

Detalló que una vez que se tengan todos los datos de los censos se hará una evaluación del presupuesto requerido, y se les entregará de forma personalizada y directa, para que cada familia determine de qué manera realizar las reparaciones.

“No están solas, no están solos, nosotros solos no podríamos, esto no es cosa de un solo hombre, de una sola mujer, o de un grupo de autoridades, esto es asunto de todas y todos, se van a entregar los apoyos de manera directa a cada familia, sin intermediarios, y lo que les corresponda para vivienda, ya cada familia compra sus materiales, contrata a los maestros albañiles, y a los trabajadores, y a levantar su casa completa, a repararla”, agregó el presidente.