‘Yo soy un anti TikTok’: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), declaró que es un “anti TikTok” y “no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido”.

“Una especie de moda de no querer complicarnos mucho la vida, de verlo todo por encima, es como el informarnos a la TikTok, o sea, yo soy un anti TikTok, no es que esté en contra de esa manera de informar, pero yo no hablo de corrido, yo hablo despacio y a mí me gusta siempre contextualizar, pero lo que tiene más éxito es lo que tarda un segundo”, refirió AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional al hablar sobre estrategias para fomentar la lectura.