AMLO: Yo ordené dejar en libertad a Ovidio Guzmán

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aseguró que él mismo ordenó liberar al narcotraficante Ovidio Guzmán, hijo del de Joaquín “Chapo” Guzmán, cuando el Ejército lo había detenido en Culiacán el 17 de octubre de 2019, en el fallido operativo.

López Obrador reiteró que la liberación del hijo de ‘El Chapo’ Guzmán fue para no poner en riesgo a la población.

Se decidió para no poner en riesgo a la población, para que no se afectara a civiles porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa”, refirió.