‘Yo no declaro la guerra’: AMLO sobre reforma a la Guardia Nacional

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo “yo no he no ha declarado la guerra” al crimen organizado, luego de que los opositores aseguraron que se quiere militarizar a la Guardia Nacional, con la reforma presidencial que traslada el mando operativo y administrativo de esa institución a la Secretaría de Defensa (Sedena).

“Es como lo de la Guardia Nacional, que se quiere militarizar. No, si no somos iguales, yo no he declarado la guerra, no le he dado órdenes al ejército de que violen derechos humanos, de que haya masacres, de que torturen, de que desaparezcan a la gente, no, no somos iguales”, declaró AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador arremetió contra los conservadores, a quienes calificó de hipócritas.

“De manera hipócrita todos estos conservadores dicen que quiero militarizar, ya se les ha explicado que la Guardia Civil en España depende de la Defensa o del Ejército de España. Pero hasta de España los conservadores de allá son muy falsarios, muy hipócritas, cuestionan lo de la Guardia Nacional en México, la Guardia Civil Española debe tener como 150 años. Y lo mismo en Francia, en Italia y en otras partes”, dijo.

AMLO ironizó diciendo que sus opositores no vivieron en México durante la época de Genaro García Luna y no vieron vestido de militar a un presidente de los gobiernos anteriores.

“Como lo estamos proponiendo nosotros, no, y se hace como que no vivieron en México en la época de García Luna, como que eso no sucedió. García Luna no está preso, no, y no torturaban, y no hacían montajes, y no declararon la guerra, y no se vestía el presidente de militar no, ¿eso dónde fue, que sucedió?”, satirizó López Obrador.

Finalmente, el Presidente de México aseguró que en los sexenios predecesores estaba muy fuerte el autoritarismo.

“Yo diría que como en los tiempos de la guerra sucia, algo muy parecido. Mucho muy parecido”, sentenció.

Con información de N+

