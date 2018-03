AMLO ya tiene candidato para negociar el TLCAN

Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y Partido Encuentro Social (PES), que en el pasado pidió la suspensión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) hasta después de los comicios, eligió a Jesús Seade Helú como jefe del equipo negociador si gana la elección presidencial de julio.

Destacó su formación: es maestro por El Colegio de México y doctor en Economía por la Universidad de Oxford.

“Ojalá y no se firme nada hasta después de las elecciones. No por la precipitación se vaya cometer el error de firmar algo que nos perjudique, que afecte a los productores nacionales, que no incluya el tema migratorio y que se acepten ignominias como la construcción del muro”

Con información de Despierta con Loret

MLV