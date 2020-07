‘No nos peleamos, somos amigos y seguiremos siendo amigos’: AMLO frente a Trump

Los presidentes de México y Estados Unidos, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y Donald Trump, respectivamente, dieron un segundo mensaje conjunto en la Casa Blanca, previo a la cena de honor, en el que el mandatario mexicano destacó que no se pelearon en su encuentro y que seguirán siendo amigos.

“Fallaron los pronósticos. No nos peleamos, somos amigos y seguiremos siendo amigos”, afirmó López Obrador antes de cenar en la Casa Blanca con Donald Trump, quien dijo poco antes que “en México han aprendido a no apostar en contra” de su buena relación con AMLO.

En este segundo mensaje conjunto en la Casa Blanca, Donald Trump calificó como una “visita excepcional” la presencia de López Obrador y destacó que “ha sido un profundo privilegio contar con su presencia hoy”.

Trump agradeció la visita oficial del mandatario mexicano, encuentro al que “muchos apostaban en contra”.

Mientras que el mandatario mexicano dijo que México y Estados Unidos “somos países, somos pueblos vecinos, hermanos, que queremos mantener buenas relaciones, en lo económico, comercial, en lo cultural, y ese el propósito de esta visita”.

López Obrador mencionó que el T-MEC “es un propósito fundamental y desde luego una buena noticia para los habitantes de los tres países, que tiene dos elementos, que ayudan a integrar mas la región y a potenciarla”.

Señaló que en el primer elemento “se establece que las mercancías que se produzcan en América del Norte deben tener un elevado contenido regional, es decir que aunque se trate de autopartes, o cualquier articulo de consumo, tiene que llevar algo que se produzcan en Canadá, México o en Estados Unidos”.

El segundo elemento fundamental y de justicia, apuntó, “es que se garanticen mejores salarios y para los trabajadores de los tres países”, aspecto que no se contemplaba en el anterior tratado.

“Vengo a esta cena, a la que me ha invitado mi amigo, el presidente Donald Trump, acompañado de empresarios mexicanos, empresarios destacados, no solo porque invierten, producen y generan empleos, sino porque tienen una dimensión social, no solo en la acumulación de ingresos”, subrayó.