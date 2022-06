AMLO y Teletón firman convenio para construir un CRIT en Tlapa, Guerrero

Hasta Tlapa de Comonfort, Guerrero, un alejado lugar ubicado en el corazón de La Montaña, llegó la esperanza para las familias en las que existe un menor o un adulto con alguna discapacidad.

Justo ahí se iniciará la construcción de un CRIT, un centro de rehabilitación que abrirá sus puertas a mediados del próximo año, gracias al convenio firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y Fernando Landeros, presidente de Fundación “Teletón”.

“Estoy muy contento de que Fernando Landeros, director del Teletón, venga a dar la buena nueva de que se va a poner un centro de rehabilitación aquí en Tlapa, con unidades móviles, es muy importante; nos preocupaba mucho que se da la pensión de discapacidad, y ayudaba porque pues, hay tanta pobreza que muchas familias no tienen ni quiera para lo más indispensable, para los pañales, para lo que necesitan niñas, niños y personas adultas con discapacidad, entonces pues si era un apoyo, pero también desde entonces sabíamos que hacía falta la rehabilitación, por eso cuando Fernando nos plantea que tienen los centros de rehabilitación, pero les faltaba apoyo para atender a más gente, porque tienen capacidad sus instalaciones para atender a más discapacitados, pero faltaban apoyos, entonces aceptamos, es en el primer caso, en el único caso en que hemos aceptado entregar recursos del gobierno a una asociación civil. Aceptamos firmar un convenio para apoyar con 20 mil becas para que sean atendidos niñas y niños y discapacitados en estos centros de rehabilitación”, dijo el presidente López Obrador.

Es este un proyecto especial para la Fundación Teletón, que lleva el espíritu del Teletón al corazón de La Montaña, lo que precisamente le da un sentido profundamente humano.

“Hoy es un día de una enorme alegría. Cuando antes de iniciar este evento, señor presidente, tuve la oportunidad de conversar con algunas de las mamás, y uno sintoniza en la mirada de estas mamás la esperanza de que sus hijos salgan adelante, empezamos a hablar el idioma verdadero, el idioma de los seres humanos, el idioma de los valores, de la manera en la sensibilidad y, sobre todo, el idioma de la esperanza, y hoy es día de grandes noticias, me encanta escuchar estamos en el corazón de La Montaña de Guerrero, porque si algo simboliza Teletón es precisamente su corazón, el corazón de millones de mexicanos de toda la República, que durante 25 años hemos construido este hermosísimo proyecto de unidad nacional, así que hoy podemos decir del corazón del Teletón al corazón de La Montaña de Guerrero”, señaló Fernando Landeros, presidente de Fundación Teletón.

El presidente López Obrador enfatizó que es este un programa surgido en su gobierno, que no es copia de nadie, y qué le importaba mucho, no solamente el crear la posibilidad de que las personas con discapacidad contaran con una beca, con un apoyo económico, sino de ofrecer la ayuda concreta para que pudieran avanzar en su proceso de rehabilitación, especialmente porque en este tipo de circunstancias cuando no se obtiene el apoyo a tiempo una discapacidad leve, puede convertirse en una grave, por eso su decisión de establecer por única vez un convenio con una asociación civil para llevar a la población que menos tiene esa oportunidad.

“El único caso, la excepción fue Teletón, aquí sí apoyamos a esta asociación civil y estamos muy contentos de haber actuado de esta forma, y muchas gracias, Fernando, y vamos a convertir estos sueños en realidad”, indicó el presidente López Obrador.

Este centro de rehabilitación, como los que ya existen en el país contará con especialistas en rehabilitación, terapistas ocupacionales, de lenguaje, terapistas físicos, psicólogos, enfermeros, trabajadores sociales, coordinadores de proyectos de inclusión para atender a niños con discapacidad física y sensorial, tendrá la última tecnología de mecanoterapia, hidroterapia, áreas especializadas en el lenguaje y la comunicación, en electroestimulación múltiple temprana sobre todo para los bebés.

Ya está determinado el predio, y la inversión de 38 millones de pesos para la construcción, 18 millones de pesos más para el equipamiento y 17 millones de pesos más para la operación.

Fernando Landeros detalló con emoción los retos y las alegrías que ha implicado el venir hasta el corazón de La Montaña para perfilar este proyecto, que terminó siendo mucho más amplio de lo que originalmente se contemplaba, ya que tendrá mucho más que el mismo centro de rehabilitación para cambiar el rostro de la discapacidad en la montaña de Guerrero.

Aquí se va a abrir una nueva etapa, ya que contará también con un centro de atención móvil que le dará una proyección para llegar con sus servicios a los 18 municipios de La Montaña. La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, detalló que gracias al convenio establecido entre el Gobierno Federal y la fundación Teletón para la atención de 20 mil niñas y niños con discapacidad en todo el país, con una inversión de 800 millones de pesos, ya hay 16 mil menores incorporados, y hasta ahora se han otorgado 279 mil 667 terapias de rehabilitación e inclusión en 19 estados, y dio otra buena noticia, la construcción de un Centro de rehabilitación, un CRIT más en Mazatlán, Sinaloa.

El presidente confirmó que va a visitar la montaña de Guerrero cada tres meses para ver el avance de estos proyectos.

Con información de Carmen Jaimes.

LLH