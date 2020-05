Con flores y ‘Amor eterno’, AMLO y Gutiérrez Müller festejan a las madres este 10 de mayo

A través de un video publicado en su cuenta de Twitter, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su esposa la escritora Beatriz Gutiérrez Müller felicitaron este 10 de mayo a todas las mamás de México.

La primera en felicitarlas fue la esposa del presidente López Obrador, quien pidió a los mexicanos no visitar a sus madres debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, sin embargo, destacó que no por ello se debe dejar de celebrar este 10 de mayo.

Hoy es día de las madres, esperamos que muchas de ustedes estén en casita, si su mamá está lejos por favor no la visiten estamos en un etapa de contingencia sanitaria, pero no por ello no vamos a dejar de celebrar”, dijo.