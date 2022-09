AMLO y empresarios acuerdan no subir precios en 24 productos y alimentos básicos: Profeco

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió por segunda vez con empresarios, productores y distribuidores de alimentos, para reforzar el Paquete contra la Inflación y la Carestía, que presentó el 4 de mayo pasado, para mantener precios justos en 24 productos y alimentos básicos.

Esta tarde, cuatro meses después del primer encuentro en Palacio Nacional, este 21 de septiembre de 2022, el titular de la Profeco aseguró que el presidente alcanzó acuerdos para garantizar que no aumenten, e incluso que disminuyan los precios de productos como el aceite de maíz, el arroz en grano, la cebolla, el frijol, el huevo de gallina blanco, la papa, el papel higiénico, el pollo entero, la tortilla de maíz y la zanahoria, entre otros, según lo revelado al término del encuentro por el titular de Profeco, Ricardo Sheffield.

En particular, señaló que no existen condiciones para que se vean aumentos en el precio de la tortilla.

“Es un esfuerzo de todos, esperemos que no. No hay condiciones ahorita para que suba, los granos van bajando, ojalá no sólo no lo veamos subir, sino empecemos a ver una modesta baja en algunos productos, algunos productos tienen condiciones de bajar, porque hubo un aumento muy muy grande, por ejemplo, al trigo, ahora el trigo va bajando, el maíz amarillo va bajando de precio y eso debe verse reflejado pronto en el mercado nacional , estamos hablando sólo de ellos, 24 productos que están en la canasta básica”, agregó Sheffield.