AMLO y Calderón se confrontan por declaración de ‘narcoestado’

La investigación que enfrenta el exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, en Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel de Sinaloa para traficar cocaína, confrontó al presidente López Obrador y al expresidente de México.

El lunes 10 de agosto, al afirmar que no habrá impunidad en la investigación contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, el presidente López Obrador afirmó:

Casi de inmediato, el expresidente Felipe Calderón reaccionó en Twitter.

Y atribuyó los dichos al rechazo de López Obrador a la cobertura que se da en medios, de las cifras sobre nuevos contagios y fallecimientos por COVID-19.

Más tarde, en entrevista radiofónica con Joaquín López-Dóriga, el mismo Calderón rechazó que su administración haya sido un narcogobierno y calificó la declaración como algo “ofensivo y calumnioso” para el país.

“Sí hubo algún gobierno, si hubo algún presidente que tuvo la decisión, la determinación de enfrentar con todo, Joaquín, con todo al narcotráfico y al crimen organizado fue esa administración. A mí me podrán criticar muchas cosas, habrá incluso quien esté de acuerdo o en desacuerdo con esa actitud, con esa decisión, con esa estrategia, pero yo no soy el presidente que anda saludando a la mamá de El Chapo, yo no liberé a ningún criminal en ninguna circunstancia ni a los hijos de El Chapo ni a los sobrinos. Yo soy el presidente del gobierno que más criminales ha extraditado ante la justicia de Estados Unidos, el que más ha capturado a los más buscados de la justicia, 25 de 34. Puede haber gente que haya tenido arreglos o haya caído en corruptelas, eso se verá”, dijo el expresidente Felipe Calderón.

López Obrador respondió:

“Ayer se enojó el expresidente Calderón conmigo. ¿Yo qué culpa tengo?, si no es conmigo, es con el juez de Estados Unidos. Que porque saludé yo a la mamá de Guzmán Loera. Pues la volvería a saludar si la encuentro a la señora, ahora ya no de mano porque no puedo, pero ¿cómo no voy a saludar a una anciana? Que se liberó al hijo de Guzmán Loera. Pues sí, yo tomé la decisión porque no quise de que perdieran la vida cientos de personas, eso lo asumo; pero que él nos diga todo lo que sabe sobre García Luna porque fue su secretario de Seguridad Pública. Si Calderón no tuvo nada que ver, si García Luna actuaba por su cuenta, si en seis años no se dio por enterado de lo que hacía García Luna, pues qué se va a preocupar, debería estar tranquilo, pero que no me eche la culpa a mí, ahora sí que como diría el clásico, ¿y yo por qué?”.