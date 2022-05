AMLO vuelve a poner a Los Tigres del Norte en la mañanera

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), volvió a poner a Los Tigres del Norte durante su conferencia mañanera de hoy, 12 de mayo de 2022; aquí te explicamos porqué.

AMLO pidió reproducir la canción “América”, de Los Tigres del Norte que canta con René Pérez Joglar, vocalista de Calle 13, tras hablar de la Cumbre de las Américas, que organiza Estados Unidos (EEUU), y su deseo de que no se excluya a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

López Obrador aseguró que siempre ha recibido un trato muy respetuoso por parte del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

El Presidente de México reiteró que no es correcto el que se excluya a países en la Cumbre de las Américas.

Dijo que que nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no.

AMLO dijo que todos son países independientes, libres, soberanos, que no se rigen por mandatos de hegemonías de naciones extranjeras.

López Obrador aseguró que es momento de un cambio en la política del continente Americano y no descartó que el presidente Joe Biden invite a todos los países de la región a la Cumbre de las Américas.

Aseguró que le dio gusto que la Casa Blanca informó que todavía no se han girado las invitaciones a la Cumbre.

“Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones, a mí no me han invitado formalmente y tengo información que no han girado invitaciones a nadie, entonces vamos a esperarnos”, expresó el Presidente de México.