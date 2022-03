AMLO recorre la alcaldía Iztapalapa junto a Sheinbaum y Brugada

El presidente Andrés Manuel López Obrador realizó este domingo un recorrido por la alcaldía Iztapalapa, acompañado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y la titular de la demarcación, Clara Brugada.

En el centro cultural y recreativo Utopía de Aculco, en la colonia Escuadrón 201, el jefe del Ejecutivo destacó que a diferencia de los conservadores, en la cuarta transformación no se cobran estos servicios a la ciudadanía.

“A ver, pero, ofrezco, como siempre, actuar con honestidad, no mentir, no robar, no traicionar, no vamos a cambiar este video, voy a hacer una pregunta a Clara, porque esto que nos distingue de los conservadores, pero a lo mejor me equivoco: ¿cuánto cobran por la entrada a la biblioteca, a la alberca, a estos espacios?”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

“Nada, todos los servicios públicos de las Utopías son gratuitos, solo así la población ejerce sus derechos”, dijo Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa.