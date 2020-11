AMLO viaja a Tabasco y Chiapas para supervisar ayuda a damnificados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), confirmó que este fin de semana viaja a Tabasco y Chiapas para supervisar la ayuda a los damnificados por las inundaciones de los últimos días.

López Obrador señaló que el problema de las inundaciones en Tabasco y Chiapas se presentaron desde 2007, durante las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sin embargo, no llevaron a cabo acciones para evitar nuevos desbordamientos.

“Es un asunto que viene de tiempo atrás luego de las inundaciones del 2007, se elaboró un plan que tampoco se llevó a cabo. Fíjense que en el 2008 se acordó de que las presas del Grijalva iban a permanecer en temporada de lluvia vacías o se iban a procurar que no estuviesen llenas en agosto, septiembre, octubre y noviembre así se estableció y que a cambio de eso se iba a hacer una presa abajo de Peñita, entonces no hicieron la presa y como no se cumplió siguieron operando las presas de la misma forma”, señaló AMLO.