Venta de niñas en Guerrero ‘puede ser la excepción, pero no la regla’: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó hoy, 26 de octubre de 2021, que la venta de niñas en Guerrero puede ser la excepción, pero no la regla.

“Entonces, lo de la trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta en los medios de información. Entonces, ‘en la Montaña de Guerrero, ahí se venden las niñas’. No, puede ser la excepción, pero no la regla, porque hay muchos valores en los pueblos”, dijo al ser cuestionado en su conferencia mañanera sobre la venta de menores de edad en la zona de la Montaña de Guerrero.