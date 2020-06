AMLO ve poco viable reunirse con Donald Trump el 1 de julio en Washington

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo este miércoles que no creía que fuera posible reunirse el 1 de julio con su contraparte estadounidense, Donald Trump, en Washington, como se había propuesto, aunque no lo descartó totalmente.

El mandatario dijo en abril que le planteó a Trump encontrarse en junio o julio, en lo que sería su primer reunión presencial, para agradecerle permitir a México adquirir equipo médico de Estados Unidos y para “dar testimonio” de la entrada en vigor del nuevo pacto comercial de Norteamérica, el T-MEC.

“Yo creo que sí porque ya está el tiempo metido y no va a ser ya posible. No lo descarto todavía, hay que esperar, pero sí ya veo que no va a ser posible”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa matutina al ser consultado sobre si se reuniría finalmente con Trump.

Con información de Reuters

LSH