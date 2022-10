AMLO ve intereses de los bancos en cuentas abandonadas; propone que recursos se destinen a programas sociales

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), no duda que haya intereses de los bancos en cuentas abandonadas, luego de la iniciativa de reforma a la Ley de Instituciones de Crédito, que destinaría a seguridad pública el dinero de cuentas no reclamadas vinculadas al crimen organizado si en seis años no genera un movimiento. Además, propuso modificar la iniciativa para que estos recursos sean destinados a programas sociales.

López Obrador señaló que está iniciativa fue propuesta por los legisladores y se aprobó casi por unanimidad, pero ahora pasará al Senado de la República, por lo que pidió al Poder Legislativo explicarle a la población más sobre el tema.

El Presidente de México declinó que el dinero confiscado se destine un porcentaje para la federación, otro porcentaje para los estados y para seguridad pública, por lo que recomendó que se utilice en personas con discapacidad, adultos mayores y salud.

AMLO rechazó que su gobierno esté desesperado en recaudar dinero, pues aseguró que tienen finanzas públicas sanas.

“Yo le puedo decir al pueblo de México que nosotros tenemos finanzas públicas sanas, no es para presumir, pero tenemos en caja hoy medio billón de pesos, no es que estemos desesperados, no. Cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza, no hay que andar volteando, como lo hacían antes, aumentando impuestos con gasolinazos, endeudando al país, no, no hace falta”, dijo.