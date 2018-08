AMLO se va de pinta para relajarse y practicar beisbol

AMLO se va de pinta para relajarse y practicar béisbol en el Deportivo de los Tranviarios.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) apareció con atuendo de beisbolista en el Deportivo de los Tranviarios. Ante las presiones del día a día, dijo que ésta es la opción para relajarse, con su deporte favorito.

“Aquí practicando béisbol en el ‘Tranviarios’; relajado, relajado, relajado. Puedo tener fuertes presiones, estar sometido a fuertes presiones, pero si me doy mi tiempo y vengo aquí a batear y a practicar beisbol me relajo. Además, estoy contento porque ayer fue un juegazo de grandes ligas Dodgers-Cardenales, por eso traigo la gorra de Cardenales, juego empatado en la novena entrada, entra el relevista principal, la estrella de Dodgers y lo macanean. Gana Cardenales, me gusto el juego. Además, celebro que el Alto Comisionado de grandes ligas haya decidido que tres series de grandes ligas se lleven a cabo en Monterrey, Nuevo León. Van a venir equipos de grandes ligas en el marco de la temporada a jugar a Monterrey, uno de esos equipos es el Cardenales y vienen otros, esto es importante para impulsar el beisbol”, señaló en un video.

En el mensaje de poco más de cinco minutos, aseguró que en su gobierno impulsará el deporte como diversión, como entretenimiento, como una forma de mantener la salud, también el deporte profesional, de alto rendimiento en todas las regiones del país.

“Vamos a que haya escuelas de formación para maestros de educación física, en las escuelas van a estar las academias para jóvenes que se van a formar para ser buenos beisbolistas, prospectos que se van a formar en estas escuelas y que van a ir también a la escuela de educación física de modo que también si no rinden, no dan el ancho terminen con una profesión, que se les dé una profesión para seguir promoviendo ya ellos el deporte como profesores, y si tienen madera y sin prospectos para grandes ligas, impulsarlos. Ese programa lo vamos a llevar a cabo en los seis años de gobierno, porque es extraordinario el deporte, cualquier deporte, no hay que ponerse celosos”, apuntó.

Ataviado con una playera tricolor, guantes negros, gorra roja y sosteniendo un bat, dice que está convencido y comprometido en impulsar el deporte porque es importante para la salud y para enfrentar las enfermedades.

“El deporte en todas sus vertientes, como recreación, prevención para no enfermarse, algo que tiene que ver con la salud, si queremos enfrentar enfermedades, desgraciadamente se padecen masivamente, como la diabetes, tenemos que impulsar mucho que se haga ejercicio”.

Respecto al deporte profesional y de alto rendimiento, expresó que apoyará mucho a quienes participen en eventos internacionales como las Olimpiadas, para que obtengan medallas y primeros lugares.

“A mí me gusta mucho, soy sincero, auténtico siempre digo la verdad, mi pecho no es bodega, me gusta mucho, me fascina el beisbol, no me gusta la palabra fanático, pero soy algo parecido a eso”, puntualizó.

Además, presumió: “Así como me ven, bateo arriba de 300, todavía macaneo, miren ustedes, todavía, todavía”.

(Con información de Carmen Jaimes y Notimex)

tfo