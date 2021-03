AMLO urge a empresas que construyen Tren Maya a redoblar esfuerzos

En Pocoma, Yucatán el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a las empresas que construyen el Tren Maya a redoblar esfuerzos, a trabajar día y noche para concluir a finales de 2023 los más de mil 500 kilómetros de vías del Tren Maya que correrán a través de Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Chiapas y Tabasco.

Refrendó que su gobierno no dejará obras inconclusas.

“Tenemos que terminar esta gran obra antes del 2024, por eso voy a estar viniendo cada tres meses, pero si veo que no se avanza voy a venir cada dos meses, o cada mes, terminar en el 24, y no dejar nada inconcluso porque, aunque triunfe el movimiento cercano a nosotros, si así lo decide el pueblo, de todas maneras, no hay garantía desgraciadamente de continuidad”, indicó López Obrador.

Dijo que no hay en el mundo otra obra de infraestructura férrea de esta importancia, ya que logrará integrar el sureste mexicano que hasta ahora tiene un desarrollo desigual.

En el tramo tres del tren hasta ahora, se dijo, se han generado al menos 3 mil 800 empleos, el 80% de los cuales es mano de obra local.

Desde este lugar, el presidente garantizó el respeto al derecho de manifestación en los actos relativos al Día de la Mujer.

Afirmó que con las vallas colocadas en torno a diversos edificios solo se busca protegerlos y también evitar confrontaciones.

“Qué no se confunda. No es miedo. Todos, todos, todos los seres humanos tenemos miedo, todos, pero es distinto el miedo a la cobardía. Yo puedo tener miedo, pero no soy cobarde. Entonces, no es por eso que se están poniendo esas bardas para proteger al Palacio, es para que no haya provocación”, dijo López Obrador.