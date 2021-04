AMLO trasmite video viral de abuelito enojado por recibir vacuna COVID-19

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, transmitió este martes 6 de abril de 2021 durante su conferencia matutina un video viral de un adulto mayor enojado por recibir la vacuna contra COVID-19.

Al final de la conferencia, el presidente mostró las imágenes del señor lanzando insultos mientras una enfermera se disponía a vacunarlo contra el coronavirus.

Éste es el video que se hizo viral, al que el presidente hizo referencia:

Minutos antes, el mandatario había hecho alusión nuevamente al caso de la simulación de vacuna que se dio en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde una voluntaria fingió vacunar a un adulto mayor y sólo lo pinchó con la aguja, pero sin administrarle el fármaco.

López Obrador explicó que hay dos versiones sobre el caso: que en efecto hubo un error o que se trató de un montaje.

“El caso de la jeringa, según nos han informado, hay dos versiones: Una que entró el señor molesto, que eso tampoco es extraño, mucha gente mayor va a regañadientes, no les gusta que los vacunen, pongan un videito que hay de un adulto mayor gruñón, para que vean, puede ser eso, que es natural”, dijo.

El presidente añadió que leyó una crónica también de una señora que desde que se formó iba protestando y decía: “qué barbaridad, cuánto tiempo aquí parada, no me atienden, este gobierno no sirve para nada”.

López Obrador reiteró que el señor (al que se le aplicó la vacuna simulada en la Gustavo A. Madero) iba molesto.

“Llamó mucho la atención de que iba un familiar detrás con una cámara, entonces, la enfermera que es una voluntaria, eso es lo que ella expresa, dice que cuando le puso el piquete estaba nerviosa porque estaba la cámara, que eso no es usual, y que en efecto le sacó la aguja y no le puso, y que los mismos familiares dijeron “no le pusieron la vacuna” y ahí mismo todos decidieron ponerle la vacuna.

Con información de Presidencia de la República

AAE