AMLO, la transición y la Fiscalía, el análisis en Despierta

Los analistas Fernanda Caso, Hernán Gómez y Esteban Illades expusieron en la mesa de Despierta con Loret cómo perciben a Andrés Manuel López Obrador, el tono de la transición de Gobierno y qué pasará con la Fiscalía autónoma.



Fernanda Caso consideró que, durante este periodo de transición, se puede ver a un López Obrador proactivo, decidido a cambiar las cosas antes de entrar a la Presidencia. En contraste, dijo que Enrique Peña Nieto está prácticamente desaparecido a pesar de que faltan seis meses de su Gobierno y esa actitud podría afectar a las Secretarías de Estado.

Destacó que, durante la campaña, López Obrador tenía muy bien desarrollado su plan económico, pero en otros ámbitos hay contradicciones cuestionadas por la sociedad civil, especialmente en los temas de seguridad porque falta claridad en los nombramientos y en las estrategias.

Fernanda Caso denunció que AMLO construyó su campaña alrededor de la ambigüedad y ahora algunos de sus seguidores se sienten traicionados por las decisiones que ha tomado, a pesar de que en realidad nunca fue preciso sobre sus planes.

Esteban Illades destacó el tono terso de la transición porque Peña Nieto recibió a López Obrador en Palacio Nacional, todo ha estado muy tranquilo y eso se refleja en los mercados. Destacó la molestia de algunos seguidores de AMLO por el asunto de la Fiscalía autónoma y la invitación a Manuel Mondragón y Kalb para formar parte de su equipo.

Hernán Gómez consideró que todos los actores políticos se comportaron a la altura tras la elección del primero de julio y se han escuchado discursos de moderación. Destacó que vemos a un AMLO más moderado y es positivo porque se trata de alguien que se prepara para gobernar.

Afirmó que se están rompiendo los prejuicios contra López Obrador, en principio, con el discurso en el que llamó a la reconciliación y en el cual hizo una invitación muy amplia.

Respecto a la postura de AMLO sobre la Fiscalía autónoma, Fernanda Caso dijo que López Obrador hace política a la antigua y esta figura le hace mucho ruido. Insistió en que su campaña se basó en la ambigüedad y sus representantes y seguidores llenaban sus vacíos discursivos con lo que ellos pensaban que haría su candidato.

Dijo que los seguidores de AMLO decían que él quería un fiscal autónomo, pero nunca lo dijo y genuinamente no está de acuerdo con el Artículo 2. Consideró que esta postura de AMLO es una decepción porque no habrá una modificación en el sistema de justicia y parece que el futuro presidente considera que, si los funcionarios no le responden directamente a él, no van a funcionar.

Con información de Despierta con Loret

MLV